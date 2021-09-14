طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات

وكالات

اختلقت توقعات الأرصاد الجوية في العواصم الخليجية، لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، تنبيهاً بالمدينة المنورة يتضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، وفي الإمارات فهناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً يصبح رطبا ليلاً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسناً هذه الليلة.

الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار.

الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس الإثنين حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة ، ويكون ليلًا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .