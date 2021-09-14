ضبط 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر داخل مخزن فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بحوزته 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر بمنطقة المقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 3,500 طن أرز - 1,500 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصه وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.