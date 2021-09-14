ضبط صاحب مخزن بحوزته طن زيت طعام و325 كيلو سجق وبسطرمة مجهولة المصدر بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، صاحب مخزن مواد غذائية بحوزته طن زيت طعام و325 كيلو سجق وبسطرمة مجهولة المصدر بمنطقة القطامية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 325 كيلو جرام مصنعات لحوم "بانيه – سجق – بسطرمة" – 1طن زيت طعام – 750 كيلو فول وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.