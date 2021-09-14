شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية لطلاب البوسنة والهرسك

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر.



وناقش شيخ الأزهر والسفير البوسني سبل تعزيز الدعم التعليمي والدعوى من الأزهر لمسلمي البوسنة والهرسك، وقرر فضيلته مضاعفة عدد المنح الدراسية مع تيسير الإجراءات لإلحاق الطلاب الراغبين والمؤهلين للدراسة بالأزهر من البوسنة والهرسك، وأن الأزهر يسعد بتقديم واجبه ومسؤولياته الدينية والعلمية تجاه مختلف دول العالم، ودعم خطاب التسامح وإرساء مبادئ العيش المشترك.



وأعرب السفير صديق سباهيتش عن شكره وتقديره لشيخ الأزهر على مضاعفة المنح الدراسية، وما يقوم به الأزهر من دور ورسالة عالمية لطالما كانت مقصدًا لطلاب العلم وراغبي الوسطية والاعتدال في العالم، وأهمية رفع مستوى العلاقات مع الأزهر في المجالات التعليمية والدعوية، وأن خريجي الأزهر يتبوَّءُون مناصب قيادية في البوسنة ويتولون أمور الدعوة، مشيرًا إلى سعادته كذلك بأن يكون هذا اللقاء هو اللقاء الرسمي الأول الذي يجريه باللغة العربية.



