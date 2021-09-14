شقيق سمسم شهاب بعد نجاته وأسرته من حريق شقته بالوراق يكشف سبب الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

قال أحمد شهاب، شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، الذي تفحمت محتويات شقته، نتيجة حريق هائل اشتعل بها بمنطقة الوراق، ونجاته وأسرته من كارثة، أنه أدلى بأقواله لرجال المباحث، ولم يشتبه في الواقعة جنائيا، ولم يوجه اتهاما لأي شخص بالتسبب في اندلاع الحريق.

وذكر لـ" اليوم السابع"، أن ماسا كهربائيا بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بشقته، ربما يكون السبب في اشتعال الحريق، خاصة أن شقته بالطابق الأخير، وتتعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر، وربما تأثرت التوصيلات الكهربائية بارتفاع درجة الحرارة، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي ونشوب الحريق.

وتحدث شقيق سمسم شهاب عن كواليس نجاته وأسرته من الكارثة، بعد اندلاع حريق هائل بشقته، فقال إنه اصطحب زوجته وأبناءه وتوجهوا لإجراء تحليل لزوجته بمنطقة المهندسين، وقبل وصوله المعمل، فوجئ باتصال من والدته التي تقيم بعقار مجاور له، أخبرته أن حريقا هائلا اشتعل بشقته.

أضاف لـ" اليوم السابع"، أنه عاد مسرعا إلى شقته، وفوجئ بالنيران تلتهم الشقة، ومحاولة الجيران السيطرة عليها، فصعد بصحبة شاب آخر من جيرانه إلى الشقة عبر عقار مجاور، محاولا الدخول للسيطرة على الحريق، إلا أن قوة النيران منعتهما من الدخول.

وقال شقيق المطرب سمسم شهاب أن رجال الحماية المدنية وصلوا للمكان، وبدأوا في محاصرة الحريق وإخماده، إلا أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، مؤكدا أنه نجا وأسرته من الموت، واستطرد: "ربنا نجاني وأسرتي من الموت، المشهد كان صعب"، موجها الشكر لجيرانه الذين حاولوا السيطرة على الحريق، ولرجال الحماية المدنية وضباط وأفراد قسم الوراق، لجهدهم في منع امتداد النيران للعقارات المجاورة، وذكر أنه انتقل للإقامة حاليا بالعقار الخاص بشقيقه المطرب سمسم شهاب الذي تربطه به علاقة أخوية قوية، لحين الانتهاء من إعادة شقته لطبيعتها كما كانت.

وعلق المطرب سمسم شهاب عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، على الحريق الذي اشتعل بشقة شقيقه قائلا "الحمد لله على قضاء الله، لقد احترقت شقة شقيقي الأصغر النجم أحمد شهاب، وكل ما فى الشقة أصبح رماد، الأثاث والأجهزة الكهربائية، والملابس كاملة

حتى جدران الشقة تهدمت تماماً، ولكن من رحمة ربى أن أخي وزوجته وأولاده كانوا خارج الشقة حيث انهم ذهبوا ليشتروا بعض طلبات الأولاد ليعودوا ويجدوا هذه الفاجعة، الحمد لله يا أخي أنك بخير أنت وأسرتك، وكل شيء العوض فيه على الله تعالى

وعليك ان تعرف يا أخي أنني سند لك بعد الله تعالى فأنت أخي الأصغر وابنى الكبير.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للشقة، وتبين تفحم كامل لمحتويات الشقة، من أثاث ومتعلقات بسبب قوة الحريق، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

واستمع رجال المباحث لأقوال "أحمد شهاب" مطرب شعبي، وهو مالك الشقة، وأكد عدم وجود شبهة جنائية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الوراق انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن الشقة ملك أحمد شهاب، شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون إصابات، حيث تصادف خلو الشقة من شقيق المطرب وأسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق