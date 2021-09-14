اليوم السابع
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سلطات نيجيريا تعلن القبض على أكثر من 100 سجين فروا أمس من سجن وسط البلاد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:57 م
سلطات نيجيريا تعلن القبض على أكثر من 100 سجين فروا أمس من سجن وسط البلاد الشرطة النيجيرية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 108 سجناء من أصل 240 سجينا فروا من سجن في وسط البلاد، يوم الأحد الماضي، خلال هجوم شنه مسلحون.

وحسب موقع سبوتنيك، قال المتحدث باسم مصلحة السجون النيجيرية، فرانسيس إينوبور، "لدينا نحو 108 من السجناء الذي أعدنا اعتقالهم".

وأضاف المسؤول النيجيري "لكن مع مرور اليوم سيزداد الرقم بالتأكيد".

ولفت إينوبور، إلى أنه تم الشروع في العديد من العمليات من أجل التأكد من إعادة القبض على جميع السجناء الفارين.

وكان مسلحون شنوا هجوما مسلحا على سجن مدينة كابا بولاية كوجي وسط نيجيريا، قُتل خلاله 4 جنود وأصيب آخرون، وأسفر عن فرار 240 سجينا.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصلحة السجون أمس، فإن مسلحين مجهولين تبادلوا إطلاق نار عنيف مع حراس السجن وتمكنوا من إطلاق سراح 240 سجينا.

ويأتي الحادث بعد شهور قليلة من هجوم متزامن شنه مسلحون على سجون وأقسام شرطة في ولاية إيمو، جنوبي نيجيريا، الأمر الذي تسبب في إطلاق سراح 1844 سجينا، وحرق العديد من المنشآت.


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