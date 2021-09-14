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سكاى نيوز: ألمانيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معدات لاستخدامها فى برنامج إيران النووى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:06 م
سكاى نيوز: ألمانيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معدات لاستخدامها فى برنامج إيران النووى أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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اعتقلت السلطات الألمانية شخصا بتهمة نقل معدات لاستخدامها في برنامج إيران النووي، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، إنه لم يتلق أى وعود أوالتزامات من الحكومة الإيرانية بشأن ملفها النووى، مؤكدا أهمية التفاعل بوضوح بين الوكالة الدولية والحكومة الإيرانية .
 
وأضاف جروسي ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين ـ أنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في فيينا الأسبوع المقبل ، كما أنه سيعود الى طهران قريبا جدا، دون تحديد الموعد، وأن هناك محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة في طهران لها مواقف واضحة بشأن الملف النووي.
 
وأوضح أنه خلال المباحثات الأخيرة لمس أن الايرانيين سيتبادلون مع فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات التقنية، مؤكدا ضرورة أن يصغى الجميع لبعضهم البعض فيما يخص الملف النووي الايراني .
 
 

ايران

المانيا

برنامج ايران النووى

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