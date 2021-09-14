سقوط عصابة بالإسماعيلية انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة مجوهرات من مالك شركة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة سرقة مالك إحدى شركات المقاولات والتوريدات، وتمنكت من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من مالك إحدى شركات المقاولات والتوريدات، بقيام بعض الأشخاص بالحضور لمسكنه يرتدون الملابس المدنية، يحمل أحدهم طبنجة بجانبه، وادعائهم بأنهم من رجال الشرطة، وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء منه على خزينة حديدية بداخلها "مبلغ مالى" - مصوغات - عدد 3 هواتف محمولة"، واصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" (دون إبداء أى أسباب)، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 6 أشخاص مقيمين بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم عدا إثنين منهم ، وضبط بحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات السرقة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربين وأضافوا بأن باقى المبلغ المالى والمسروقات بحوزة الهاربان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.