سقوط عاطل بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة دار السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – ميزان حساس – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية "لايمكن الإرشاد عنه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم المشار إليه.