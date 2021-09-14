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سقوط صاحب مخزن بدون ترخيص لحيازته مصنوعات جلدية مجهولة المصدر بالشرابية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:37 ص
سقوط صاحب مخزن بدون ترخيص لحيازته مصنوعات جلدية مجهولة المصدر بالشرابية كلابش - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد-كريم صبحى

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسئول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر بالشرابية. 
 
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3465 قطعة مصنوعات جلدية "كوتشى" وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية، بحوزة المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية ،  وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغش التجارى

مصنوعات جلدية

اخبار الحوادث

الشرابية

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