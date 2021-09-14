سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-9-2021 فى مصر

كتب: سماح حمدى

واصل سعر الريال السعودى ، اليوم الثلاثاء، الموافق 14-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية العاملة فى مصر، مسجلا فى بنكى المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.46جنيه للشراء، و18.62 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.41جنيه للشراء، و18.59 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.48جنيه للشراء، و18.66 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.44جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء. 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء. 4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء. 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.