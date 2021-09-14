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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:22 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021 الدرهم الإماراتى
كتب: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021، استقراره لليوم الثالث على التوالى مقابل سعر الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنكى المركزى المصريى ومصرف أبو ظبى الإسلامى سجل ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى، اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية العاملة فى مصر، مسجلا فى بنكى المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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