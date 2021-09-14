اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية: مصر ستكون فى وضعية أفضل خلال السنوات القادمة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:33 م
رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية: مصر ستكون فى وضعية أفضل خلال السنوات القادمة الدكتور خالد زكريا، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد زكريا، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر، إن تقرير التنمية البشرية أعد فى عام ونصف العام، مضيفا أنه مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط ومجموعة من الدول التى تعلو فى التنمية البشرية، فأن مصر ارتفعت من عام 2010 إلى 2021 إلى مصافى الدول فى التنمية البشرية. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع على قناة DMC: "ما حققت مصر فى ظل الأوضاع التى تمر بها المنطقة من عدم الاستقرار السياسى بعد عام 2013 كبير، وأنه تم تحقيق مجموعة كبيرة من التطورات وخلال السنوات القادمة ستكون مصر فى وضعية أفضل". 
 
وتابع: "مصر تعاملت بشكل كبير مع الإرهاب وقضايا اللاجئين، مصر ما قبل عام 2010 كانت بتنتج الكثير من التقارير التنمية البشرية".

التنمية البشرية

مصر

خالد زكريا

رامى رضوان

تقرير التنمية البشرية فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عبد المنعم سعيد: تقرير التنمية البشرية شهادة دولية لواقع حقيقى تعيشه مصر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:42 م

تقرير التنمية البشرية مصر 2021.. المواطن بقلب البرنامج الوطنى للإصلاح.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: الدولة المصرية وضعت الانسان فى قلب التنمية.. ورؤية مصر 2030 تهدف لتحسين جودةِ الحياةِ للمواطن

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:30 م

عضو القومى للمرأة: تقرير التنمية البشرية أشاد بإدماج مصر للمرأة فى قضايا المجتمع

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:46 م

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر 2021

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة