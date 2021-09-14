اليوم السابع
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رئيس جهاز 6 أكتوبر: طرح جزء من المنطقة الخضراء للاستثمار لن يضر بالوحدات السكنية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:26 م
رئيس جهاز 6 أكتوبر: طرح جزء من المنطقة الخضراء للاستثمار لن يضر بالوحدات السكنية جانب من المداخلة
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن طرح جزء من المنطقة الخضراء للاستثمار لن يأتي على حساب المساحة الخضراء، ويأتي في إطار رفع كفاءة المنطقة ولضمان استمرار صيانتها، وتابع: "طولها 2 كيلو متر والمساحات المطروحة كوحدات خدمية من مأكولات ومشروبات خفيفة، سيكون على مساحة 14 فدانا".

وأضاف "النجار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن المسافة البينية بين المنطقة الخضراء والتجمعات السكانية المجاورة كبيرة بعض الشيء، بالإضافة إلى أن مداخل هذه التجمعات داخلية وغير مطلة على المنطقة الخضراء، وعليه لن يتضرر سكان هذه الوحدات السكنية.

وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد طرح 5% من المنطقة الخضراء بمحور جمال عبد الناصر للاستثمار. 


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