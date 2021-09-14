رئيس جنوب أفريقيا يعرب عن نيته لإطلاق "جوازات تلقيح" ضد كورونا

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أعرب رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" عن نيته إطلاق جوازات تلقيح ضد فيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) وذلك مع استمرار انخفاض عدد الإصابات في البلاد ، إلا أن الرئيس يرغب في أخذ زمام المبادرة لتجنب موجة رابعة من الجائحة.



وقال الرئيس "رامافوزا" في خطاب متلفز حسبما ذكرت قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية إن جواز السفر الجديد ضروري لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل في البلاد، موضحا أنه سيقدم أيضا مزيدا من المعلومات حول نهج "جوازات سفر اللقاح" والتي يمكن استخدامها كدليل على التطعيم لمجموعة متنوعة من الأغراض.



وأكد رئيس الدولة أن وزارة الصحة تدرس حاليا مجموعة متنوعة من الآليات كما حدث في دول أخرى، إما القيام بذلك إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو من خلال شكل آخر من أشكال العرض التوضيحي .. مشيرا إلى أن جواز سفر التطعيم سيهدف أيضا إلى تشجيع المواطنين على التطعيم.



وأفادت القناة أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 7 ملايين شخص بشكل كامل في جنوب أفريقيا ، وتهدف البلاد إلى تلقيح 40 مليون جنوب أفريقي بحلول مارس المقبل.



وكانت جنوب أفريقيا قد سجلت بالإجمال أكثر من 2,8 مليون إصابة بفيروس كورونا بينها 84 ألفا و 877 حالة وفاة.

