رئاسة الحرمين تدفع بماكينة حديثة لحياكة خيوط كسوة الكعبة المشرفة.. صور

كتب محمد شعلان

دفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بماكينة حديثة (TWESTING MACHINE)، اليوم الثلاثاء، تقوم على عمل حياكة خيوط ثوب الكعبة المشرفة، وأشرف مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فيصل بن صالح مدني، على أعمال تركيب الماكينة بقسم النسيج الآلي، وفق أساليب تقنية حديثة، وهي مزودة بـ (12) رأسا، كل رأس يعمل على لف بكرة للحمة الواحدة.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية تركيب الماكينة الحديثة لحياكة خيوط كسوة الكعبة المشرفة، تحت إشراف فريق فني متخصص، وتتم أعمال التركيب بمتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبد الحميد بن سعيد المالكي، وحضور مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ فيصل مدني.



تركيب الماكينة الجديدة



جانب من عملية التركيب

وأيضا تمت أعمال التركيب في حضور مدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد بن مساعد السويهري، ومدير إدارة الإنتاج المهندس علي بن حسن معاش، ومدير إدارة الجودة المهندس فهد بن عبد الله الثبيتي، ونائب مدير إدارة الجودة المهندس أحمد بن عايض الحازمي.



اعمال التركيب

وفى وقت سابق، قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصيانة ثوب الكعبة المشرفة وفق توجيهات قيادة المملكة لخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وجرت متابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام واعمال شد الحزام على الكعبة.