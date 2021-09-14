اليوم السابع
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حى بولاق بالجيزة يرصف شارع ترعة عبد العال 2 ويرفع إشغالات المحال

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:00 م
حى بولاق بالجيزة يرصف شارع ترعة عبد العال 2 ويرفع إشغالات المحال جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، أعمال الرصف بشارع ترعة عبدالعال 2 الموازى لشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق ، وتم رصف شارع المجارى متفرع من المشتل.

وقاد المهندس عبد الله نور، عدد من حملات رفع الإشغال وإزالة التعديات والباعة الجائلين بالتعاون مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والتى تمكنت من ضبط 52 تروسيكل باعه جائلين و8 سيارات معروضات و7 مركبات توك توك لإعاقة حركة المارة بالاضافه الي ضبط 210 حاله اشغال متنوعه شملت ثلاجات و سماعات دى جى ولافتات واسياخ حديد والواح وعروق خشبية و11 ماكينة خياطة بمصنع غير مرخص ولا يلتزم بإجراءات السلامه ومجموعة من معدات الخياطة وتم تحرير 7 محاضر عدم وجود سجل صناعى و7 محاضر عدم وجود يافطة إعلانات بالاسعار خلال حملات علي المنشأت التجارية.

وشن الحي حملة مكبرة أسفرت عن غلق 5 محلات لممارسة نشاط بدون ترخيص وضبط 8 مركبات توك توك لسيرهم عكس الاتجاه ورفع 145 حالة إشغال متنوعة و التحفظ علي 19 تروسيكل و5 سيارات نصف نقل، كما تم تحرير 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم وجود رخصه و2 محضر عدم وجود شهاده صحية.


بولاق الدكرور

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