حركة "طالبان" تؤكد أن الصين تعهدت بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان

كابول /أ ش أ/

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم، أن الصين تعهدت بالاستمرار فى تقديم الدعم لأفغانستان، إضافة إلى تعهدها بتقديم 15 مليون دولار لشراء معونات إنسانية.

جاء ذلك، حسبما أفاد المتحدث باسم "حركة طالبان" فى تغريدة له موقع التدوينات المصغر (تويتر)- خلال اجتماع القائم بأعمال وزير الخارجية فى حكومة طالبان أمير خان متقى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الصينى لدى أفغانستان وانج يو.

يذكر أن الصين تولى اهتماما كبيرا بالوضع فى أفغانستان لأن مشروعاتها التنموية التى تقوم بها فى إطار مبادرة الحزام والطريق تمر عبر المنطقة، وأن الصين ترى أن ثمة فرصة لمد مشروعات هذه المبادرة التى تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات إلى داخل أفغانستان.

كما تراقب الصين التطورات فى أفغانستان عن كثب لأنها تهدف إلى توسيع نطاق نفوذها فى باكستان وعبر آسيا الوسطى وجنوب آسيا من خلال إقامة ممر اقتصادى صينى باكستانى من أجل مواجهة النفوذ الأمريكى فى المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق عن تقديم حوالى 64 مليون دولار فى شكل معونات إنسانية إضافية للشعب الأفغاني، ولكن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أعلن أمس أنه سيتم تقديم المساعدات الأمريكية بصورة مباشرة إلى منظمات غير حكومية فى أفغانستان ووكالات الأمم المتحدة التى تقدم معونات إغاثية إلى الفقراء الأفغان.