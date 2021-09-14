جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب، رقم 2 بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصرى أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية . وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وطلب أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول من كل من أحمد محمد البحيرى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة والذ يتلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب .

وبالعرض على صبحى ربيع جابر مدير الجمرك قام بتكليف سامى نبيل سامى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 324 عبوة مستحضرات تجميل و50 باكيت تبغ و 2 خرطوشة سجائر ماركة Heets مخبأة داخل الحقائب بين طيات ملابسه .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 117 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .