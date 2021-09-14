تونس تعلن انتظام 2.3 مليون تلميذ فى الدراسة العام الجارى

وزير التربية التونسي فتحي سلاّوتي أن عدد الطلاب التونسيين الذين سينتظمون في الدراسة بالسنة الدراسية (2021 - 2022) بلغ 2.314 مليون طالب.
وأضاف الوزير في مؤنمر صحفي أن عدد الطلاب في السنة التحضيرية (ما قبل الابتدائي) يصل إلى 60 ألفا و400 طالب، وبالمرحلة الابتدائية يبلغ عددهم مليون و232 ألفا و660 طالبًا، أما المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فتضم مليونًا و21 ألفا و274 طالبا أي بزيادة بـ2.9%.
تونس تعلن انتظام 2.3 مليون تلميذ فى الدراسة العام الجارىالثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:30 ص
مدرسة تونسية - أرشيفية
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وزير التربية التونسي فتحي سلاّوتي أن عدد الطلاب التونسيين الذين سينتظمون في الدراسة بالسنة الدراسية (2021 - 2022) بلغ 2.314 مليون طالب.
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