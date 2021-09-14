اليوم السابع
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تعرف على أحدث أسعار وفئات بيجو 508 خلال النصف الثاني من 2021

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:00 ص
تعرف على أحدث أسعار وفئات بيجو 508 خلال النصف الثاني من 2021 بيجو
كتبت : أمانى سمير

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تأتى أسعار وفئات بيجو 508 بالسوق المصرية كالاتى:

Active الفئة الأولى

485,990

 

Allure الفئة الثانية

525,990

 

GT Line الفئة الثالثة

605,990

 

GT Line- Red interior الفئة الرابعة

611,990

 

508-RBGTMAX : الفئة الخامسة   

 689,990

 

 508-RBGTMAX - Red interiorالفئة السادسة :

695,990

 

أبرز المواصفات

- تأتي السيارة بمحرك تربو سعة ١٫٦ لتر قدرة ٢١٥ حصان - ناقل حركة أوتوماتيك ٨ سرعات، يعد من أحدث نواقل الحركة الأوتوماتيكية، وكاميرا ركن أمامية وخلفية - نظام المساعدة على الركن المتكامل، ونظام صوتي متطور مزود بـ ١٠ سماعات فوكال .

وتحتوى السيارة على وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي- وسائد هواء جانبية أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة وبرنامج تدعيم الفرامل – نظام تنبيه لضغط الإطارات – برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة– نظام تنبيه النقطة العمياء – كاميرا ركن أمامية وخلفية- نظام المساعدة على الركن- شاشة تعمل باللمس – فرامل يد كهربية ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات – مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة – بدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة – نظام بيجو " i-Cockpit"- شاشة عدادات ديجيتال ١٢٫٣ بوصة – طارة مدمجة متعددة الاستخدامات – عجلة قيادة متحركة في ٤ اتجاهات- مرايا خاصة كهربية الضبط– مسند يد أمامي به وحدة تخزين – مخرج خلفي للتكييف – تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد – زجاج داكن اللون مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي .

وتأتي عجلة القيادة من الجلد – نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق- فرش جلد طبيعي - نظام الهاتف بتقنية البلوتوث – مدخل صوت "USB" – شاشة مرآة للهاتف (تعمل مع أندرويد،  وليد خلفي - جنوط رياضية مقاس ١٨ بوصة – فتحة سقف كهرباء بانوراما – إنارة أوتوماتيكية – مساحات أوتوماتيكية بحساسات مطر – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مصابيح أمامية "LED" تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح خلفية "LED".


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