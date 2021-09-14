اليوم السابع
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تجديد حبس مدير جمعية 15 يوما بتهمة تزوير المستندات الحكومية بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:33 ص
تجديد حبس مدير جمعية 15 يوما بتهمة تزوير المستندات الحكومية بالإسكندرية تزوير المستندات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس مدير إحدى الجمعيات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم وانتحال صفة رئيس نقابة وهمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، وإتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى بالإضافة الى انتحاله صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الجمعية المشار إليها، والقى القبض عليه وبتفتيشه عثر على أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية، وعدد من الورق الأبيض خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" وعدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات "مزورة" وعدد من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" وجهاز حاسب آلى"لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة".

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندرية

مديرية امن الاسكندرية

نيابة الرمل ثان

تجديد حبس مدير احدى الجمعيات

تزوير المحررات الرسمية

مدير احدى الجمعيات يزور محررات رسمية

محافظة الاسكندرية

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