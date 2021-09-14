اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:59 م
أكرم القصاص
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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لسرقتهما محتويات غرفة كهرباء فى مصر القديمة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:03 م
تجديد حبس عاطلين 15 يوما لسرقتهما محتويات غرفة كهرباء فى مصر القديمة القبض على متهمين بالسرقة- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات غرفة كهرباء بأسلوب "الفك" بمصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة ومجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح، ذراديه حديدية، عدد 6 قفاز".

وبمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.


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