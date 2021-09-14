اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
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تايلاند تعيد فتح أبوابها أمام السياح رغم جائحة كورونا أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 03:31 م
تايلاند تعيد فتح أبوابها أمام السياح رغم جائحة كورونا أكتوبر المقبل كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير السياحة التايلاندي بيفهات راتشاكيتبراكارن، إن 5 مناطق في البلاد بينها العاصمة بانكوك ستبدأ في تنفيذ خطتها لإعادة فتح أبوابها أمام السياح اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
 
وأضاف وزير السياحة في تصريحات أوردتها صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم الثلاثاء، أن 21 محافظة أخرى ستفتح أبوابها أيضًا أمام السياح اعتبارًا من 15 أكتوبر في تبديد للشكوك التي أثيرت حول ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدمًا في خطتها في مواجهة الوباء.
 
وأوضح أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشكل عائقًا كبيرًا إلا أن وزارة السياحة على أتم الاستعداد لاستئناف السياحة.
 
من جهته أكد وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول أن الوزارة مستعدة استعدادًا تامًا لاستئناف السياحة أكتوبر المقبل وسيظل الالتزام بالتدابير الصارمة قائمًا للحد من تسجيل إصابات جديدة.

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