اليوم السابع
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تأجيل محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" لـ11 أكتوبر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 03:04 م
تأجيل محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" لـ11 أكتوبر المستشار محمد كامل عبد الستار -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، والمنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" في مصر على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لحضور المتهم من محبسه.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية.
 
جاء بأمر الإحالة أنه أولا: حال كونه مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابيى التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ثانيا: روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء - أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.
 
 

مفتى جبهة النصرة

جبهه النصرة الإرهابية

محكمة الجنايات

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جماعة النصرة

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