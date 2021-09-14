اليوم السابع
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر حققت طفرة فى تحسين كفاءة الطاقة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:40 م
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر حققت طفرة فى تحسين كفاءة الطاقة الدكتور محمد بيومى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، أن دمج البعد البيئي أمر ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه إلى البيئة النظافة من خلال ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر الدوار.

وأضاف خلال كلمته في جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية لا يمكن أن تحقق الهدف السابع بتوفير الكهرباء لكل سكان كوكب الأرض من خلال الوقود الاحفورى، وبالتالي علينا تحقيق غايات التوسع في الطاقات المتجددة.

وأوضح الدكتور محمد بيومى، أن هناك توافق دولى بأن الانبعاثات الكربونية لا يمكن أن تحدث دون حدوث تغييرات سلبية، مشيرا إلى أن أن الدولة المصرية تسعى لدعم مجال الطاقة المتجددة، وحدث طفرة كبيرة في تحسين كفاءة الطاقة، وإصلاح سياسات الطاقة الوطنية وتحولات سريعة في سوق الطاقة داحل مصر.


الامم المتحدة

برنامج الامم المتحدة الانمائى

الرئيس السيسى

السيسى

تقرير التنمية البشرية

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