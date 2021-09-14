اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 07:05 ص
أكرم القصاص
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اليونان تقر جرعة ثالثة من لقاح كورونا للأشخاص الأكثر عرضة للعدوى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 07:00 ص
اليونان تقر جرعة ثالثة من لقاح كورونا للأشخاص الأكثر عرضة للعدوى كورونا فى اليونان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية أن خبراءها صدقوا على تقديم جرعة ثالثة مُعززة من لقاح مضادر لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، على أن تتم إتاحتها بداية من غدٍ الثلاثاء.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية اليونانية للتطعيم ماريا ثيودوريدو - حسبما نقلته صحيفة "كاثمريني" المحلية - إن السلطات ستتيح بدء حجز مواعيد للحقن بالجرعة الثالثة المعززة من اللقاح لمن هم فوق 60 عامًا أو يعانون من ضعف جهاز المناعة بداية من غد الثلاثاء.
وأضافت ثيودوريدو أن الجرعة الثالثة سيتم تقديمها للمُلقحين بالكامل بعد فترة من 6 إلى 8 شهور بعد الحصول على الجرعة الثانية، لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ضعيفي المناعة يمكن أن يتلقوا الجرعة المُعززة بعد 4 أسابيع فقط من الجرعة الثانية.

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