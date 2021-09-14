اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تشترى 6 طائرات رافال جديدة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:14 م
اليونان تشترى 6 طائرات رافال جديدة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شراء ست طائرات مقاتلة أخرى من طراز رافال.
 
وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي لطائرات رافال إلى 24 طائرة، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الجدول الزمني لهذه المشتريات الجديدة بعد.
 
وكان قد قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان "ستعزز" أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائر.

 


كيرياكوس ميتسوتاكيس

رافال

رئيس الوزراء اليوناني

اليونان

طائرات رافال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة