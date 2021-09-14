اليونان تشترى 6 طائرات رافال جديدة

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كشف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شراء ست طائرات مقاتلة أخرى من طراز رافال.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي لطائرات رافال إلى 24 طائرة، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الجدول الزمني لهذه المشتريات الجديدة بعد.

وكان قد قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.