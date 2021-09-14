اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:21 ص
أكرم القصاص
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اليمن وهولندا يبحثان دعم وتحسين خدمات قطاع الصحة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:03 ص
اليمن وهولندا يبحثان دعم وتحسين خدمات قطاع الصحة وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح
أ ش أ

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بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، مع سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديريك هوف، دعم وتحسين خدمات قطاع الصحة في اليمن.
وثمن الوزير اليمني خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية دور هولندا في اليمن، ودعمها المقدم في مختلف المجالات بينها قطاع الصحة..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بحيبح إن اليمن تواجه الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.. مستعرضاً آلية وصول اللقاحات وتوزيعها، والأسباب التي حالت دون وصول اللقاحات إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي منعت وصولها.
وأشار إلى احتياجات قطاع الصحة في اليمن الذي تأثر بشكل كبير بسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية؛ لا سيما الاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.. موضحاً أن المنظمات الدولية أسهمت في خلق تعافي لهذا القطاع للقيام بمهامه في هذه الظروف.
من جانبه، أكد سفير هولندا، استعداد بلاده بذل المزيد من الجهود في دعم مجالات التنمية في اليمن؛ وعلى رأسها قطاع الصحة.. مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على التشبيك مع المنظمات العاملة في المجال الصحي لمساعدة اليمن في هذا المجال.

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