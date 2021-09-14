اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:31 ص
أكرم القصاص
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اليابان تعلن تلقيح أكثر من نصف المواطنين بشكل كامل ضد كورونا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:04 ص
اليابان تعلن تلقيح أكثر من نصف المواطنين بشكل كامل ضد كورونا كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة اليابانية، أن أكثر من نصف مواطني البلاد قد تم تلقيحهم ضد فيروس "كورونا" المستجد بشكل كامل.


وأوضحت الحكومة - حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن 9ر50 بالمئة ما يعادل 5ر64 مليون مواطن قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.


وذكرت الشبكة أن من بين الملقحين بشكل كامل أطفال تحت الحد الأدنى للسن المحدد للحصول على اللقاح.


وتطمح الحكومة اليابانية إلى الانتهاء من تطعيم كافة المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح بحلول أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين، كما تخطط الحكومة لتخفيف قيود "كورونا" على السفر وأماكن تناول الطعام واستضافة الأحداث وذلك للأشخاص الذين يثبت حصولهم على اللقاح أو يحملون نتيجة اختبار سلبية للفيروس.

 


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تطعيم كورونا فى اليابان

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