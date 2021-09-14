وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر يمثل زيادة قدرها 6060 شخصًا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الـ 51 على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين، الذي تحتفل به البلاد يوم الاثنين المقبل، أن النساء يمثلن نسبة 88,4 بالمائة من إجمالي المعمرين أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5 آلاف و475 عن العام السابق، فيما بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت إلى أنه مع بداية المسح في عام 1963، بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف في عام 1981 والـ 10 آلاف في عام 1998، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في شهر يوليو الماضي إن متوسط ​​العمر المتوقع في اليابان، وهي إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين في عام 2020 ليصل إلى 87,74 سنة للنساء و 81,64 سنة للرجال.

وتعد كين تاناكا، أكبر معمرة في اليابان وتبلغ من العمر 118 عاما، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم وولدت تاناكا في عام 1903، وهو العام الذي حلق فيه الأخوان رايت بأول طائرة تعمل بالطاقة في العالم أما ميكيزو أويدا، البالغ من العمر 111 عامًا، فهو أكبر الرجال سناً في اليابان.

