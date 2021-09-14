المعمل الجنائى: ماس كهربائى وراء نشوب حريق شقة وإصابة شخصين بالمرج

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى، حول واقعة إصابة شخصين خلال حريق شب داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة المطرية، أن النيران اندلعت نتيجة ماس كهربائى، نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق إصابة شخصين باختناق ونقلا إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.