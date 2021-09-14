المشدد 3 سنوات لصاحب مكتب مقاولات لحيازته حشيش لترويجه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، صاحب مكتب مقاولات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4992 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر، ليوم 20 مايو، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة المقدم محمد الفرماوى، وبالتنسيق مع المقدم أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط" خ ن س ر" 27 سنة، صاحب مكتب مقاولات عامة سابقا، مقيم بأبو حماد، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والترويج .

عقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.