المباحث تكثف تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة وسط القمامة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة وسط القمامة فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة، والتوصل لهوية الشخص المعثور عل جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.