الكرملين: صحة بوتين جيدة تماما وتم فحصه طبيا بعد إصابة عدد من المحيطين به بكورونا

أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن صحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جيدة تماما، مشيرا إلى إجراء فحص طبى له للتأكد من وضعه الصحى بعد تعدد الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.
وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس الروسي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد، هذا حدث وتم إجراء الفحص الطبي للرئيس، وهو بصحة جيدة تماما".
وأضاف بيسكوف: "أن العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، ولكن لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت"، مشددا على أن هذا العزل لن يمنع الرئيس بوتين من التواصل للعمل عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضح بيسكوف أن سبب العزل هو وجود العديد من المصابين في محيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء المصابون قد تم تطعيمهم أم لا.
وفى وقت سابق، أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتى على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.
وذكر الكرملين - بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - أن بوتين لن يسافر إلى طاجيكستان خلال الأسبوع الجارى كما كان مخططا للاجتماعات الأمنية الإقليمية.
وأضاف أن الرئيس الروسى سيجرى الاجتماعات التى كان قد خطط لها عن طريق الفيديو كونفرانس.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قال في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس بوتين "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح بوتين، إن رئيس الدولة، بحدثيه عن الحجر الصحي تكلم "بشكل مجازي".
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