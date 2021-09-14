الكرملين: صحة بوتين جيدة تماما وتم فحصه طبيا بعد إصابة عدد من المحيطين به بكورونا

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس الروسي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد، هذا حدث وتم إجراء الفحص الطبي للرئيس، وهو بصحة جيدة تماما".

وأضاف بيسكوف: "أن العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، ولكن لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت"، مشددا على أن هذا العزل لن يمنع الرئيس بوتين من التواصل للعمل عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح بيسكوف أن سبب العزل هو وجود العديد من المصابين في محيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء المصابون قد تم تطعيمهم أم لا.