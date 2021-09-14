القومى للمرأة: تقرير التنمية البشرية يرسم صورة مستقبلية لكل مناحى الحياة

كتب أحمد عرفة

قالت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها خلال الفترة الراهنة، فهو واقع حقيقى لأنها تحظى باهتمام من قبل إرادة سياسية لم تكن من قبل موجودة في إطار عقود متتالية.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المسألة تتعلق بوضعية المرأة المصرية التي هي بلا شك الصورة الحقيقية لوضع المجتمع، موضحة أن وجود تقرير للتنمية البشرية يرصد ويحلل ويقيم ويحاول أن يرسم صورة مستقبلية لكل مناحى الحياة من خلال بناء الإنسان.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن تقرير التنمية البشرية بلا شك نهجا علميا يحدد وجهة النظر الدولة التي تقوم على أساس العلم والمشاركة بين الإنسان المصرى وبين قياداته وهذا ما أكده الرئيس فيما يخص أن المصريين عليهم أن يفخروا بما حققوه من تقدم .