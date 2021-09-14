القبض على موظف محليات بالدقهلية تجاهل تحصيل مخالفات مبانى بمليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى والاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام أحد مسئولى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، بعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام بلغت قيمته أكثر من مليون جنيه، وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.