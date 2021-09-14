اليوم السابع
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العدل تقرر إنشاء 3 فروع للتوثيق في القليوبية وبنى سويف

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:26 ص
العدل تقرر إنشاء 3 فروع للتوثيق في القليوبية وبنى سويف مكتب الشهر العقارى-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل بإنشاء 3 فروع للتوثيق في القليوبية وبنى سويف.
 
وقررت الوزارة إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد مدينة العبور، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويكون مقره مكتب بريد مدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد تزمنت الغربية، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق ببني سويف، ويكون مقره داخل مكتب بريد تزمنت الغربية، دائرة قسم شرطة بني سويف.
 
كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بريد سمسطا ويتبع الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف ويكون مقره داخل مكتب بريد سمسطا في محافظة بنى سويف.
نص القرار 1
 
نص القرار 2
 
نص القرار 3

 


وزارة العدل

مكتب بريد مدينة العبور

الشهر العقارى ببنها

مدينة العبور

محافظة القليوبية

مكتب بريد تزمنت الغربية

الشهر العقارى

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