الصين تتعهد بتقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى أفغانستان

وكالات

تعهد السفير الصيني لدى كابول بعد لقائه بوزير الخارجية الأفغاني، بتقديم بلاده مساعدات إنسانية قيمتها 15 مليون دولار.

وبالأمس تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف، بتقديم نحو مليار دولار كمساعدات لأفغانستان، بعد تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة تلوح في الأفق".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الوزراء المشاركين في المؤتمر، إنه "من المهم جداً" أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.

وسعى المؤتمر لجمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار يمكنها أن تنقذ حياة ملايين الأفغان في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، لكنه انتهى بجمع مبلغ أكبر.