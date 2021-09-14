الصحة توضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكمامة هامة في الوقاية من العدوى سواء المواطن الذى حصل على لقاح كورونا، أو لم يحصل عليه، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات عند المخالطة بالأخرين.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، مؤكدة أن ارتداء للكمامة ما زال من أهم الإجراءات الاحترازية التي تحمى من الإصابة بفيروس كورونا حتى بعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى أهمية التباعد الاجتماعى والحرص على النظافة الشخصية للوقاية من العدوى .



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف







