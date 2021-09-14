السجن 53 عاما لزعيمة ميليشيا أمريكية أدينت بتفجير مسجد فى مينيسوتا

وكالات

أصدرت محكمة أمريكية، حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة ميليشيا أمريكية أدينت بتفجير مسجد خارج منيابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده.

وحسب موقع سكاى نيوز، بعد محاكمة استمرت 5 أسابيع، أُدينت إميلي كلير هاري (50 عاما) في ديسمبر بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في بلومنجتون بولاية مينيسوتا، بينما كان المصلون في المبنى لأداء صلاة الفجر. ولم يصب أحد في التفجير.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان "إميلي كلير هاري (50 عاما)، التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حُكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس 2017 في بلومنجتون بمينيسوتا".

ولدى إصداره الحكم، وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونوفان فرانك الهجوم بأنه "عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي".

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) القبض على هاري وشريكين اثنين، وكلهم من إيلينوي، في مارس 2018.

وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو 2018، لكن الشريكين الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا بدورهما في التفجير في يناير 2019.