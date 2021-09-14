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السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بحيازة كمية من الحشيش والأفيون بالشرقية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:25 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بحيازة كمية من الحشيش والأفيون بالشرقية المستشار نسيم بيومى
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية عشر، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وجوهر الأفيون بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم  519 لسنة 2021 جنايات قسم ثالث العاشر، ليوم 4 أبريل، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم  ثالث العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة المقدم محمد الفرماوى،  وبالتنسيق مع المقدم أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة  من ضبط" حسن م ح م" 35 سنة، سائق، مقيم بقنا، و"على م ال ك" 28 سنة، سائقن مقيم بقنا، و" كرم م ع ج" 21 سنة، مزارع، مقيم بقنل، ونجل عمه " أحمد س ع ج" 24 سنة، مزارع، مقيم بالقاهرة، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 42.8 جرام، و17.5 جرام أفيون، بقصد الاتجار والترويج، وذلك حال استقلالهم سيارة بقيادة المتهم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


قسم ثالث العاشر من رمضان

حشيش

مكافحة مخدرات الشرقية

جنايات الزقازيق

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محكمة جنايات الزقازيق

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