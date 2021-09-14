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الرئيس اللبنانى يبحث الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمتى الوقود والكهرباء

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:02 م
الرئيس اللبنانى يبحث الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمتى الوقود والكهرباء ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت أ ش أ

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بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزيرالطاقة فى الحكومة الجديدة وليد فياض، الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

 

وأطلع رئيس الجمهورية اللبنانية، على الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتى الوقود والكهرباء التى يعانى منها الشعب اللبنانى فى مختلف الأنحاء.

 

يأتى ذلك فى وقت يترقب فيه اللبنانيون انفراجة فى أزمة الوقود التى تجددت خلال اليومين الماضيين، مع آمال بتحسن فى التغذية الكهربائية عبر الشبكة الحكومية وتوفير المازوت اللازم لتشغيل المصانع المعدات بالإضافة إلى المولدات التى تعوض نقص الامدادات الحكومية فى الكهرباء.

 

من ناحية أخرى، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا له التوفيق فى الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين، وذلك خلال اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم الثلاثاء.

 

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام أعرب لميقاتى عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان فى الظرف الصعب الحالى إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتى يتطلع اليها الشعب اللبناني. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان

 

 


الرئيس اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

أزمة الوقود

أزمة الكهرباء

ميشال عون

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