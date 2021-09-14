الداخلية تضبط 15 بندقية خرطوش داخل منزل عامل فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير الـمُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، قيام عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الحمام بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعرضه "بندقية خرطوش" للبيع.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 15 بندقية خرطوش و45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح عامل آخر مقيم دائرة قسم شرطة الحمام نظير "مبلغ مالى"، وقيامة بعرض إحدى البنادق للبيع خشية عدم إلتزام المذكور بإعطائه المبلغ المتفق عليه.

وباستهداف الأخير تم ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر مقيم المحامدة القبلية بسوهاج "له معلومات جنائية"، واتفاق المذكور معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير "مبلغ مالى"، لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، على إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذى ضبط السلاح بحوزته.