اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:00 م
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الداخلية تضبط "ديلر مخدرات" قبل ترويجه كمية من البانجو فى القرنة بالأقصر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 11:19 ص
الداخلية تضبط "ديلر مخدرات" قبل ترويجه كمية من البانجو فى القرنة بالأقصر قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
 
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقتان من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه والهاتف للتواصل مع عملائه.

الأمن العام

الأقصر

الإتجار فى المواد المخدرة

مخدرات

مركز شرطة القرنة بالأقصر

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