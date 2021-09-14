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الخارجية التونسية: غلق الحدود مؤقتا هدفه الحد من تفشى جائحة كورونا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:24 ص
الخارجية التونسية: غلق الحدود مؤقتا هدفه الحد من تفشى جائحة كورونا تونس
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية التونسية، إن غلق الحدود مؤقتا هدفه الحد من تفشى جائحة كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ونفت وزارة الخارجية التونسية منع مواطنين ليبيين من دخول تونس.

وفى وقت سابق بلغ عدد الذين استكملوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا فى تونس 2.980.682 شخصا، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية تم إعلانها الأحد. وفق إذاعة شمس التونسية.

وارتفع عدد المسجلين على منظومة إيفاكس، 6.057.151 شخصا، وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة الراغبين فى تلقى التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة إيفاكس المخصّصة لهذا الغرض.

 


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