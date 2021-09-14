وقال برايس ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ، إن الدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولي الاستخبارات انجزوا الاجلاء من أفغانستان في ظل أصعب الظروف .

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، في وقت سابق أنها لا تريد وجودا عسكريا أمريكيا في أفغانستان بعد 31 أغسطس، محذرة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا بقيت الولايات المتحدة لفترة أطول.

وفى تصريحات أمام اجتماع طارئ لمجموعة السبع ، قال الرئيس جو بايدن إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في كابول كان أحد الأسباب الرئيسية لتمسكه بنهاية شهر أغسطس كموعد نهائي للانسحاب.

