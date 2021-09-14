البرتغال تلغى الإلزام بارتداء الأقنعة فى الساحات

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أعلنت المديرية العامة البرتغالية للصحة أن ارتداء الأقنعة الواقية في الساحات لم يعد إلزاميا اعتبارا من الليلة الماضية، بعد 318 يوما من سريان القرار.

وذكرت صحيفة ذا برتغال نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه مع تطعيم أكثر من 78 بالمئة من سكان البرتغال بشكل كامل، رفعت الدولة تدريجيا القيود التي فرضتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوصت المديرية بمواصلة ارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية ووسائل النقل العام ومراكز التسوق والمباني العامة وداخل المقاهي والمطاعم وفي أماكن أخرى محددة، مثل المدارس.