اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرتغال تلغى الإلزام بارتداء الأقنعة فى الساحات

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 12:01 م
البرتغال تلغى الإلزام بارتداء الأقنعة فى الساحات كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المديرية العامة البرتغالية للصحة أن ارتداء الأقنعة الواقية في الساحات لم يعد إلزاميا اعتبارا من الليلة الماضية، بعد 318 يوما من سريان القرار.
 
وذكرت صحيفة ذا برتغال نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه مع تطعيم أكثر من 78 بالمئة من سكان البرتغال بشكل كامل، رفعت الدولة تدريجيا القيود التي فرضتها بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وأوصت المديرية بمواصلة ارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية ووسائل النقل العام ومراكز التسوق والمباني العامة وداخل المقاهي والمطاعم وفي أماكن أخرى محددة، مثل المدارس.

الأقنعة الواقية

البرتغال

كورونا

اصابات كورونا

الساحات

وسائل النقل العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة