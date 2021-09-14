الأوقاف توزع 15 طنًا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات اليوم

كتب ـ على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 15 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "القليوبية- الفيوم- كفر الشيخ- القاهرة"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "القليوبية- الفيوم- كفر الشيخ" و3 أطنان لمحافظة القاهرة، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وكشف تقرير لوزارة الأوقاف، أنه بما سيتم توزيعه اليوم، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 799 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لملف الأوقاف وحسن استثمارها، بلغ إجمالى الموارد الذاتية للأوقاف أكثر من 5 مليارات جنيه فى آخر 3 سنوات فقط فى أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م، ما أسهم فى تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمى لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها فى عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة فى تاريخها.

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.