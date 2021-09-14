الأمير هارى وجيل بايدن يوجهان تحية للجنود الأمريكيين المصابين فى الحروب

وكالات

وجه الأمير هاري والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تحية إلى جرحى الحروب الأمريكيين خلال حدث افتراضي يندرج في إطار مسابقة "ووريير جايمز" الرياضية المخصّصة للجنود المصابين في النزاعات التي ألغيت هذه السنة بسبب كوفيد-19.

وحسب موفع الرؤية الإماراتى، قال دوق ساسكس الذي خدم في صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان إن مسابقة "ووريير جايمز" شكلت "مصدر إلهام لي لإطلاق إنفيكتوس جايمز"، وهي فعاليات مماثلة نظّمت نسختها الأولى سنة 2014 في لندن.

‎وأكّد الأمير هاري من كاليفورنيا التي استقرّ فيها مع زوجته ميجان ماركل، أهمية هذه الألعاب.

وأسف لعدم تمكنه هذه السنة من تشجيع المتنافسين في "ووريير جايمز" في أورلاندو في فلوريدا، منتهزا الفرصة للتذكير بأن الهدف من هذا الحدث هو "الاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الذين قدّموا تضحيات كبيرة".

وأشادت السيدة الأمريكية الأولى بالأمير هاري، مذكرة بأنها حضرت إلى جانبه الدورة الأولى من "إنفيكتوس جايمز" قبل التطرّق إلى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر التي أفضت إلى الحرب في أفغانستان قبل 20 عاماً.

وهي قالت "أُطلق نداء للدفاع عن القيم العزيزة على قلبنا عندما باشرنا حرباً شاملة على الإرهاب. وقد لبّت مجموعة من الرجال والنساء الشجعان النداء".

وأردفت جيل بايدن "أنت كنت من بين هؤلاء يا هاري. وأنت تسترشد في حياتك بمبدأ بسيط مفاده حاربنا معاً وسنتعافى معاً. هي عقيدة عابرة للأوطان... وقد كرست وقتك وموهبتك وقلبك لجنود العالم أجمع".

ونوهت زوجة الرئيس الأمريكي "بالجرأة والتضحية والمقاومة" التي طبعت أعمال الجنود المصابين أو المعوّقين الذين تمرّنوا لأشهر طويلة قبل إخطارهم بقرار إلغاء الدورة في اللحظة الأخيرة.

وقالت "من خلال مشاركتكم في ووريير جايمز، لم تتخطوا الإصابات الظاهرة وغير الظاهرة فحسب، بل أظهرتم أن صعوباتنا ليست بتاتاً هي التي تحدّد مآلنا".